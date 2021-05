Dani Sordo: «Foi muito estranho o que aconteceu com os pneus»

O espanhol Dani Sordo (Hyundai i20) considerou esta sexta-feira "estranha" a forma como alguns dos pneus do seu carro se desgastaram ao longo do primeiro dos três dias do Rali de Portugal.

"Foi muito estranho o que aconteceu com os pneus. Ainda sofremos mais um furo na autoestrada, pelo que disputámos a superespecial com dois pneus em muito mau estado. Não pudemos puxar mais para não furar outra vez", explicou o piloto espanhol, que terminou o dia na terceira posição, a nove segundos do estónio Ott Tanäk (Hyundai i20), líder da classificação geral, depois de ter passado quase todo o dia na liderança da prova.

O espanhol, que estreou um novo copiloto, o compatriota Borja Rosada, mostrou-se "satisfeito" por estar de volta a um carro de ralis, depois de ter falhado a prova na Croácia.

"Temos de estar satisfeitos com a nossa classificação, mas o objetivo é ser mais consistentes amanhã [sábado]", frisou Sordo, que considerou "muito bom ver alguns espetadores, que são uma parte importante dos ralis".

O Rali de Portugal é a quarta de 12 provas do Campeonato do Mundo e disputa-se até domingo.