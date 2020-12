Dani Sordo lidera rali de Monza após primeira etapa: «O dia foi muito difícil»

O espanhol Dani Sordo (Hyundai i20) concluiu esta sexta-feira na liderança a primeira etapa do Rali de Monza, em Itália, última prova do Campeonato do Mundo, que se disputa até domingo no autódromo local.

Sordo chegou à liderança durante a sexta e última especial disputada hoje, terminando com o tempo de 53.29,3 minutos e deixando na segunda posição o finlandês Esappekka Lappi (Ford Fiesta), a apenas um segundo.

O francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) está na terceira posição, a 12 segundos do líder, tendo atrás de si o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris), líder do campeonato.

Evans está a 17,1 segundos de Sordo e tem o ainda campeão, o estónio Ott Tanak (Hyundai i20), a apenas 0,6 segundos.

Três dos quatro pilotos que ainda podem sagrar-se campeões estão separados por menos de seis segundos.

Este contingente ficou hoje mais reduzido depois de o belga Thierry Neuville (Hyundai i20) se ter despistado de manhã, ficando fora de prova depois de danificar a dianteira direita do seu carro.

O dia ficou marcado pela chuva que se abateu pelo circuito de Monza, onde se disputa esta prova, dificultando ainda mais a vida aos pilotos.

"O dia foi muito difícil. Perdemos tempo em algumas zonas de lama", explicou o líder da prova, enquato Sébastien Ogier lamentou "alguns erros" cometidos, que lhe custaram "um pouco de tempo".

O francês tem de vencer para ainda sonhar com a conquista do título e, para já, tem um avanço de cinco segundos sobre Elfyn Evans, o favorito a conquistar o campeonato.

"Não temos sido espetacularmente rápidos, mas temos limitado os erros ao mínimo", frisou o líder do campeonato.

No sábado, os pilotos enfrentam mais sete especiais cronometradas.