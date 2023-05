Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

«Deram-me um carro, não quis, e dei 10 euros para me comprarem cadernos»: Hugo Magalhães queria era ser co-piloto É o único português a competir no Mundial de Ralis deste ano, na categoria WRC2, com um programa de oito provas





• Foto: DR