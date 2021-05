Diretor da Hyundai de rastos: «Desperdiçámos uma grande oportunidade»

Andrea Adamo, diretor-desportivo da Hyundai, não escondeu a desilusão pelo facto de Ott Tänak ter sido forçado a abandonar (por hoje, pelo menos) o Rali de Portugal por ter danificado seriamente a suspensão traseira (do lado direito) do seu carro, e já nos quilómetros finais da classificativa de Amarante.





"Não sei, eu vi o que todos viram. Penso que por hoje acabou. É frustrante, mas primeiro tenho de acalmar-me. Ontem e hoje… Desperdiçámos uma grande ocasião e isto é dramático a nível das contas do mundial de construtores", afirmou Andrea Adamo ao canal do WRC.É que a Hyundai começou por ter um Rali de Portugal de sonho, ao ter colocado os três carros (Sordo, Tänak e Neuville) no top3 da classificação geral ao fim das primeiras seis classificativas da competição.Em Mortágua, a sétima especial, Thierry Neuville teve um acidente e um problema semelhante ao de Tänak , o que o obrigou a retirar-se de prova (voltou hoje de manhã, mas voltou a retirar-se). Agora foi o piloto estónio a ter azar, o que afasta os dois pilotos principais da Hyundai da discussão pela vitória final no Rali de Portugal.Dani Sordo é, agora, o único resistente da equipa com hipóteses de vencer, estando em 2.º lugar da geral a 16.4 segundos de Elfyn Evans.Neste momento estão os dois principais pilotos da Toyota no top 3 (Evans é o líder e Ogier o 3.º), o que pode permitir a esta dupla distanciar-se no campeonato de pilotos em relação a Neuville e Tänak, assim como a Toyota espreita um grande salto na classificação dos construtores, sendo que tinha entrado para este rali com 27 pontos de avanço sobre a Hyundai.