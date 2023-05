Diretor da Toyota e o acidente de Elfyn Evans: «Quando há fogo não é bom sinal, mas eles estão bem»

Jari-Matti Latvala, diretor-desportivo da Toyota, falou à WRC TV sobre o acidente de Elfyn Evans, já no último terço da classificativa de Mortágua. E surgiu um dado novo: chegou a haver fogo no Toyota Yaris do galês, situação prontamente resolvida por Evans e pelo navegador Scott Martin."Eles estão bem. Foi um grande acidente. Ainda não falei com ele, mas bateu contra as árvores a grande velocidade. Temos de recuperar o carro até ao parque de assistências para ver o que podemos fazer para recuperar o carro. Foi um grande acidente e era uma grande missão para ele ter de abrir a estrada", começou por dizer o antigo piloto, que venceu o Rali de Portugal 2015."Quando há fogo não é bom sinal, porque destrói componentes do carro. Mas tratou-se de algo na parte da frente do carro", acrescentou o responsável da equipa da Toyota. Os engenheiros e mecânicos da Toyota terão, agora, de analisar ao pormenor os estragos provocados no Toyota Yaris Rally1 de Elfyn Evans.