Domínio da Toyota no Rali de Portugal: Evans dilata vantagem e Katsuta sobe ao 3.º lugar

Ao final da manhã de hoje do Rali de Portugal o domínio da Toyota é mais evidente, agora com Takamoto Katsuta a ascender ao 3.º lugar da classificação geral, depois de ter ganho terreno na primeira passagem de Amarante ao espanhol Dani Sordo, ao ponto de ter agora 3,5 segundos sobre o piloto da Hyundai.Elfyn Evans voltou a mostrar um grande ritmo, tendo registado a melhor marca no troço de Amarante e dilatado a vantagem em relação a Kalle Rovanperä, que agora está nos 18,4 segundos.Ott Tänak, que foi o único a cumprir as passagens desta manhã com seis pneus macios no carro, abriu a estrada em Amarante e até fez o segundo melhor tempo, conseguindo subir ao 9.º lugar da geral, beneficiando também de mais um azar de Adrien Fourmaux, que furou e teve de sair do Ford Puma para trocar de pneu.Sébastien Loeb voltou a retirar-se, depois do problema que o afetou em Cabeceiras de Basto e não cumpriu o trajeto de Amarante. Já Ogier tornou a sentir problemas e terminou a classificativa com mais de 15 minutos de atraso em relação ao melhor tempo.1.º Elfyn Evans, Toyota, 2:17.55,02.º Kalle Rovanperä, Toyota, +18,4 s3.º Takamoto Katsuta, Toyota, +1.19,9 m4.º Dani Sordo, Hyundai, +1.23,4 m5.º Thierry Neuville, Hyundai, +2.19,1 m