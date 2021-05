Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Dupla austríaca no hospital após acidente na 'power stage' do Rali de Portugal Ford Fiesta de Nikolaus Mayr-Melnhof (piloto) Poldi Welsersheimh (copiloto) capotou no Salto da Pedra Sentada





• Foto: Getty Images