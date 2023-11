Eduardo Carpinteiro Albino e José Carlos Figueiredo sagram-se campeões nacionais de Novas Energias

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A dupla Eduardo Carpinteiro Albino/José Carlos Figueiredo (Kia Niro EV) sagrou-se este domingo campeã nacional de Novas Energias, ao vencer o Rali Alentejo Central, penúltima prova do campeonato.

Nesta sexta prova do Campeonato de Portugal de Novas Energias - Prio, em segundo lugar ficaram Hugo Batista/Ivo Tavares (Tesla X), com Nuno Serrano/Alexandre Berardo (Kia Niro EV) em terceiro.

A vitória na categoria que avalia a melhor gestão da energia disponível nas viaturas foi alcançada pela dupla francesa Emilien Le Borgne/Alexandre Stricher (Dacia Spring), que ergueram a Taça da Eficiência Energética.

Em segundo ficaram João Gonçalves/Pedro Condessa (BMW i3), seguidos de Pedro Morais/Sílvia Coutinho (Hyundai Ionic 5).

A melhor equipa feminina em prova foi a dupla Ana Faria/Rita Nepomuceno (Hyundai Kauai).

"Este é um campeonato que está cada vez mais competitivo, no qual tanto eu como o José Carlos Figueiredo tentamos sempre melhorar para conseguir fazer a diferença em relação às outras equipas. Quando comecei neste campeonato notava-se uma grande diferença entre duas ou três equipas e as restantes, ao passo que, atualmente, já há mais de 10 equipas com um nível de competitividade bastante elevado", sublinhou Eduardo Carpinteiro Albino.

Já José Carlos Figueiredo, que se sagra campeão de Portugal de navegadores, realçou que "é possível constatar a crescente afirmação internacional desta competição no contexto das provas da mobilidade verde".

A prova alentejana contou com 23 participantes.

A última etapa vai decorrer em Vila Nova de Gaia, de 8 a 10 de dezembro.