Efeitos do furacão Leslie obrigam ao cancelamento de rali na Mata Nacional de Leiria

A organização do Rali CAMG anunciou esta segunda-feira o cancelamento da prova, agendada para 15 de dezembro, em resultado dos estragos provocados pelo furacão Leslie na Mata Nacional de Leiria.Segundo um comunicado do Clube Automóvel da Marinha Grande (CAMG), o percurso estava "100% definido" e tudo "completamente preparado a nível logístico" para a prova ter lugar no interior da Mata Nacional de Leiria, entre a Marinha Grande e São Pedro de Moel.Mas o furacão "acabou por deixar todas as estradas previstas para a realização da prova intransitáveis".O presidente do clube, Nuno Jorge, assume que o rali "representava enorme importância" na agenda competitiva do CAMG, mas reconhece que, dada a extensão dos estragos nas matas nacionais, "uma vez mais fustigadas pelas forças da natureza", foi "impossível estudar, preparar e organizar uma prova em tempo útil", prometendo nova edição para 2019.A passagem do furacão Leslie por Portugal, onde chegou como tempestade tropical, provocou 28 feridos ligeiros e 61 desalojados no fim de semana de 13 e 14 de outubro.A Proteção Civil mobilizou 8.217 operacionais, que tiverem de responder a 2.495 ocorrências, sobretudo queda de árvores e de estruturas e deslizamento de terras.O distrito mais afetado pelo Leslie foi o de Coimbra, onde a tempestade, com um "percurso muito errático", se fez sentir com maior intensidade, segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).Na Figueira da Foz, uma rajada de vento atingiu os cerca de 176 quilómetros por hora no dia 13, o valor mais elevado registado em Portugal, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).