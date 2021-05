Elfyn Evans com o melhor tempo no Shakedown do Rali de Portugal

Elfyn Evans fixou o tempo mais rápido no Shakedown do Rali de Portugal, tendo superado toda a concorrência na sua quarta abordagem aos 4,60 km que compõem o traçado de Paredes. O piloto do País de Gales cumpriu o trajeto em pouco mais de 3 minutos e 5 segundos, ficando apenas duas décimas à frente de Ott Tänak.





O estónio da Hyundai é um dos fortes candidatos à vitória no Rali de Portugal, até pelo facto de ser o 4.º a ir para a estrada nas especiais de sexta-feira. Foi, de longe, o melhor da marca sul-coreana neste derradeiro ensaio antes do arranque oficial do Rali de Portugal.Seguiram-se os Toyotas de Kalle Rovanperä, Takamoto Katsuta e Sébastien Ogier, o campeão do Mundo em título e atual líder do WRC. Gus Greensmith fez o Shakedown já depois da janela de horário inicialmente prevista, devido a problemas elétricos que afetaram o seu Ford Fiesta WRC quando estava quase a chegar a Paredes, mas o inglês conseguiu um melhor tempo do que Thierry Neuville e Dani Sordo, ambos da Hyundai.Top 10 do Shakedown:1º - Elfyn Evans / Scott Martin (Toyota) 3:05.92º - Ott Tänak / Martin Järveoja (Hyundai) +0.2s3º - Kalle Rovanperä / Jonne Halttunen (Toyota) +0.3s4º - Takamoto Katsuta / Daniel Barritt (Toyota) +0.8s5º - Sébastien Ogier / Julien Ingrassia (Toyota) +0.9s6º - Gus Greensmith / Chris Patterson (M-Sport Ford) +1.2s7º - Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe (Hyundai) +1.5s8º - Dani Sordo / Borja Rozada (Hyundai) +1.7s9º - Pierre-Louis Loubet / Vincent Landais (Hyundai 2C) +2.4s10º - Adrien Fourmaux / Renaud Jamoul (M-Sport Ford) +2.5s