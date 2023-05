Elfyn Evans despista-se em Mortágua e Rovanperä reforça liderança do Rali de Portugal

A classificativa de Mortágua, com uma única passagem na jornada desta sexta-feira, provocou alterações na classificação geral do Rali de Portugal. Mas comecemos pelo abandono de Elfyn Evans, um dos líderes do campeonato à entrada para esta prova, após despiste a 13,8 km do final da especial. O Yaris Rally1 saiu de estrada, a tripulação saiu do carro e está bem, confirmou a Toyota.Já Kalle Rovanperä reforçou o 1.º lugar, tendo agora 14,2 segundos sobre Dani Sordo. O espanhol da Hyundai cometeu um erro, falhando a abordagem a um entroncamento e perdeu ali segundos importantes na classificativa. "Foi uma má prestação. Com um pequeno erro perdemos um bocado de tempo", disse Sordo após o fim da classificativa.O experiente piloto tem 13,7 segundos sobre o 3.º classificado, que é agora Esapekka Lappi. O finlandês da Hyundai fez o melhor tempo em Mortágua e beneficiou das marcas mais modestas de Thierry Neuville e Pierre-Louis Loubet para subir do 5.º ao 3.º lugar.Quanto aos portugueses, a segunda passagem por Arganil trouxe alterações, com Armindo Araújo a ter recuperado cerca de 35 segundos em relação a Miguel Correia, que confirmou ter tido um furo a cerca de 10 km do fim do troço. Agora, Correia está 20,2 segundos atrás de Armindo Araújo, que há-de vencer as contas do CPR esta sexta-feira.1.º Esapekka Lappi, Hyundai, 11.56,7 minutos2.º Kalle Rovanperä, Toyota, + 0,4 s Dani Sordo, Hyundai, +2,1 s3.º Ott Tänak, M-Sport Ford, +4,6 s4.º Pierre-Louis Loubet, M-Sport Ford, +8,6 s5.º Thierry Neuville, Hyundai, +11,4 s1.º Kalle Rovanperä, Toyota, 1:19.54,5 horas2.º Dani Sordo, Hyundai, +14,2 s3.º Esapekka Lappi, Hyundai, +27,9 s4.º Pierre-Louis Loubet, M-Sport Ford, +28,4 s5.º Thierry Neuville, Hyundai, +28,7 s6.º Ott Tänak, M-Sport Ford, +1.07,4 m