Elfyn Evans e a liderança no Rali de Portugal: «Está tudo em aberto»

Elfyn Evans terminou o dia na liderança do Rali de Portugal, depois de ter beneficiado do abandono de Ott Tänak durante a classificativa de Amarante. O piloto avisa que nada está garantido na antecâmara do derradeiro dia de competição.





"Estive melhor durante a tarde, rápido e suave ao mesmo tempo. A liderança? Nada está garantido, vamos lutar amanhã e ver o que podemos fazer", começou por dizer o piloto da Toyota, que parte para o último dia com 10.7 segundos de vantagem sobre Dani Sordo."É melhor ter 10.7 de vantagem do que 10.7 de desvantagem. Mas não é muito honestamente, é tão fácil cometer erros neste tipo de especiais... Está tudo muito aberto e pouco ou nada mudou. Ok, estamos a liderar, mas foi só mais uma classificativa", apontou, depois de ter perdido quase seis segundos para o espanhol na Super-especial da Foz, no Porto."Tive uma má escolha de pneus para o Porto, esperava algo mais escorregadio, então meti os macios mas também preciso deles para amanhã. Olhei por eles, não podia perder muito tempo, mas acho que quando tens alguém que nem tenta olhar pelos pneus, isso faz diferença", disse Elfyn Evans, em referência a Sordo que fez o melhor tempo nos 3,30 km da Foz.Dani Sordo ainda acalenta a esperança de poder sair de Portugal com o triunfo, depois de um dia em que começou no 3.º lugar e terminou no 2.º e em que teve um ligeiro problema no motor que o levou a não desligar o carro quando chegou à Foz para a super-especial, com receio de que o Hyundai não voltasse a pegar."Foi um dia difícil, perdemos algum tempo para o Evans mas recuperei um pouco nesta última classificativa. Amanhã vamos ver o que pode acontecer. Aquilo foi só um problema pequeno no motor, no arranque, mas não há drama para amanhã. Será um dia diferente, com classificativas diferentes. Temos de trabalhar agora na preparação do último dia. Gostaria de vencer, mas vamos ver. Será um ataque total!", disse o piloto espanhol da Hyundai.