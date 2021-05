Elfyn Evans está muito perto de vencer o Rali de Portugal

Elfyn Evans está muito perto de garantir a vitória no Rali de Portugal. O piloto galês da Toyota teve uma manhã bastante proveitosa e conseguiu alargar a vantagem sobre Dani Sordo (Hyundai) para os 26.2 segundos, quando tinha entrado no derradeiro dia com uma vantagem de 10.7 segundos.





Evans registou o melhor tempo nas duas passagens por Felgueiras e ainda em Montim, tendo a primeira abordagem a Fafe sido conquistada por Thierry Neuville, o belga da Hyundai que utilizou essa classificativa como um ensaio-geral para a Power Stage onde tentará amealhar pontos extra para a classificação do mundial de pilotos.Sébastien Ogier está bastante confortável no 3.º lugar, com 59.1 segundos de avanço sobre Takamoto Katsuta, companheiro da Toyota que não arriscou nestas classificativas. Provavelmente para não comprometer o pódio do francês, mas também para poupar pneus para um potencial ataque aos lugares cimeiros da Power Stage.Em 5.º lugar está Gus Greensmith, que ultrapassou Adrien Fourmaux na primeira passagem por Fafe. E é em Fafe que tudo irá terminar, com a Power Stage agendada para as 12h18 e que irá atribuir 5, 4, 3, 2 e 1 pontos-extra aos cinco pilotos mais rápidos.Classificação geral após 19 especiais:1.º Elfyn Evans, Toyota2.º Dani Sordo, Hyundai +26.2s3.º Sébastien Ogier, Toyota +1:28.84.º Takamoto Katsuta, Toyota + 2:27.95.º Gus Greensmith, M-Sport Ford +4:49.36.º Adrien Fourmaux, M-Sport Ford +4:54.57.º Esapekka Lappi, Volkswagen +9:22.98.º Teemu Suninen, M-Sport Ford +10:57.69.º Mads Ostberg, Citroën +11:42.610.º Nikolay Gryazin, Volkswagen +12:06.9