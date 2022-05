Elfyn Evans recupera a liderança do Rali de Portugal após azar de Loeb

Alheio ao acidente de Sébastien Loeb, que o atirou para fora da corrida do topo do Rali de Portugal, Elfyn Evans está de regresso à liderança da classificação geral. O piloto da Toyota fez o 4.º melhor tempo na segunda passagem por Lousã, o suficiente para ascender ao 1.º lugar e ter, agora, vantagem de 2,1 segundos sobre Thierry Neuville e de 4,8 sobre Sébastien Ogier.O francês da Toyota fez o melhor tempo em Lousã 2, seguido do compatriota Pierre-Louis Loubet, da M-Sport Ford. E por falar em franceses, Adrien Fourmaux ia lançado na especial, com o melhor registo no segundo sector e, possivelmente, a caminho da vitória na classificativa, quando o pneu da frente, lado esquerdo, furou e saiu da jante... Continua o azar para o piloto que chegou a Portugal com zero pontos . E nem quis falar ao canal do WRC no final do troço.1.º Elfyn Evans, Toyota, 45.51,7 minutos2.º Thierry Neuville, Hyundai, +2,1 segundos3.º Sébastien Ogier, Toyota, +4,8 s4.º Kalle Rovanperä, Toyota, +9,9 s5.º Ott Tänak, Hyundai, +10,8 s6.º Craig Breen, M-Sport Ford, +15,4 s