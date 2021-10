Elfyn Evans sobe à liderança do Rali da Finlândia

O britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) conquistou a liderança no Rali da Finlândia, 10.ª prova do Mundial.

Evans, que partiu para a jornada deste sábado na terceira posição, terminou o dia com o tempo de 1:57.46,7 horas, deixando o segundo classificado, o estónio Ott Tänak (Hyundai i20), a 9,1 segundos.

O irlandês Criag Breen (Hyundai i20), que liderava à partida desta segunda etapa da prova finlandesa, terminou em terceiro lugar, a 19,5 segundos do novo comandante, depois de ter sofrido uma pancada que danificou uma das jantes do seu carro.

"Foi um bom dia, em que me diverti bastante. Foi uma luta intensa, mas ainda falta muito para o final", disse Evans, que precisa da vitória para manter acesa a esperança do título.

Para já, o líder do campeonato é o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris), que chegou à Finlândia com 44 pontos de vantagem sobre o britânico, mas tem-se dado mal com o facto de abrir as pistas. Este sábado terminou na quinta posição, a 1.23,7 minutos.

Fora de prova ficou já o finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris), depois de sofrer um despiste de manhã, e o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), que se terá despedido do título depois de um radiador avariado ter provocado danos no motor do seu carro, ao ponto de não regressar à corrida no domingo.

No domingo, disputam-se quatro classificativas, com um total de 45,74 quilómetros.