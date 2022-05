Elfyn Evans 'voa' na especial de Lousã e é o novo líder do Rali de Portugal

Elfyn Evans entrou a todo o gás na jornada desta sexta-feira do Rali de Portugal. O piloto galês da Toyota fez 8.58,9 na primeira passagem por Lousã, tendo tirado 6,1 segundos àquele que estava a ser o tempo referência, o de Gus Greensmith, da M-Sport Ford. Nota para o terceiro melhor tempo de Pierre-Louis Loubet, também da Ford.Com isto, Evans assume a liderança do Rali de Portugal, tendo 4,4 segundos de vantagem sobre Greensmith e 4,9 em relação a Ott Tänak, da Hyundai. Ogier é o 5.º à geral e Rovanperä, que abriu a estrada por ser o líder do campeonato do Mundo, é o 10.º, a 9,5 segundos do colega de equipa Evans.Nota para o facto de os pilotos da categoria máxima terem partido com 4 minutos de intervalo entre si, numa decisão da direção de corrida para evitar condições de difícil visibilidade para os pilotos, devido ao pó. Mesmo assim, houve zonas do troço onde foi difícil o pó levantar, devido ao arvoredo em redor e ao escasso vento e alguns pilotos deram conta disso mesmo no final da classificativa.1.º Elfyn Evans, Toyota, 8.58,9 minutos2.º Gus Greensmith, M-Sport Ford, +6.1 segundos3.º Pierre-Louis Loubet, M-Sport Ford, +7,5 s4.º Ott Tänak, Hyundai, +7,8 s5.º Sébastien Ogier, Toyota, +7,8 s(...)10.º Kalle Rovanperä, Toyota, + 10,3 s1.º Elfyn Evans, Toyota, 11.40,3 minutos2.º Gus Greensmith, M-Sport Ford, +4,4 segundos3.º Ott Tänak, Hyundai, +4,9 s4.º Thierry Neuville, Hyundai, +5,5 s5.º Sébastien Ogier, Toyota, + 6,4 s(...)10.º Kalle Rovanperä, Toyota, + 9,5 s