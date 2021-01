Equipa de André Villas-Boas no Rali de Monte Carlo

Aficionado dos desportos motorizados, André Villas-Boas vai estar presente na edição deste ano do Rali de Monte Carlo, através da sua equipa Race for Good, que terá na mítica prova do WRC como piloto o francês Eric Camilli, o vencedor da edição do ano passado na classe WRC2.





De acordo com comunicado, esta parceria entre o técnico português e o piloto francês, que irá pilotar um Citroën C3 Rally 2, tem como objetivo aumentar a "consciencialização a favor de causas humanitárias", através da promoção da Ace Africa, uma ONG premiada que trabalha no Quénia desde 2003 e na Tanzânia desde 2007.