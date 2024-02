Esapekka Lappi vence Rali da Suécia mas Elfyn Evans é quem mais fatura

O finlandês Esapekka Lappi (Hyundai i20) venceu este domingo o Rali da Suécia, segunda prova do Campeonato do Mundo, mas foi o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) quem mais pontos somou.

Lappi, que conquistou a segunda vitória da sua carreira (a primeira foi na Finlândia, em 2017), bateu o piloto britânico da Toyota por 29,6 segundos, com o francês Adrien Fourmaux (Ford Puma) a perdeu o segundo lugar na derradeira etapa, este domingo, terminando em terceiro, a 47,9 segundos do vencedor.

"Sabe mesmo bem. Persegui esta segunda vitória durante algum tempo. Um grande agradecimento à minha família e ao Cyril [Abiteboul, patrão da equipa], que me trouxe para a Hyundai depois de uma segunda metade da época passada muito complicada", disse o piloto finlandês.

Lappi abrandou o ritmo nas três especiais deste domingo, quando brilharam Elfyn Evans e o finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris).

O campeão mundial em título não está a fazer o Mundial deste ano a tempo inteiro. Esta foi mesmo a sua primeira presença no campeonato. Contudo, abandonou na sexta-feira após um erro o deixar fora de pista.

Regressou no sábado com uma forte penalização e hoje venceu dois dos três troços, deixando o restante para Evans, que terminou o dia de domingo como o mais rápido, com 3,9 segundos de vantagem para o finlandês.

No entanto, e fruto do novo sistema de pontuação adotado este ano no Mundial de Ralis, o vencedor da prova não foi aquele que mais pontos somou.

Elfyn Evans, que recuperou de um mau arranque (era quinto no final de sexta-feira), somou sete pontos por ter sido o mais rápido no dia de domingo, a que juntou quatro da 'power stage', em que foi segundo classificado, apenas atrás do companheiro de equipa, Kalle Rovanperä.

Lappi, vencedor da prova, somou apenas um ponto por ter sido o sétimo mais rápido no domingo, que juntou aos 18 atribuídos ao líder no final do dia de sábado.

O finlandês leva apenas 19 pontos desta segunda ronda do campeonato, contra os 24 de Evans, que foi segundo (13 pelo terceiro lugar de sábado, sete pela vitória no domingo e quatro pelo segundo lugar da 'power stage').

O belga Thierry Neuville (Hyundai i20), líder do campeonato à partida desta prova, terminou na quarta posição e somou 18 pontos no somatório dos três itens (resultado de sábado, resultado de domingo e 'power stage') mas segurou o primeiro posto.

No campeonato, Neuville mantém o comando, com 48 pontos, contra os 45 de Elfyn Evans, que é segundo e encurtou a distância. Adrien Fourmaux é o terceiro, com 29, enquanto o francês Sébastien Ogier (Toyota), que não está a fazer a totalidade do campeonato, é o quarto, com 24.

Nos construtores, Toyota e Hyundai estão empatadas com 87 pontos.

O sueco Oliver Solberg (Skoda Fábia) venceu nos WRC2.

Já o navegador português Hugo Magalhães, que compete ao lado do saudita Rakan Al-Rashed (Skoda Fábia), foi o 36.º da geral, 16.º dos WRC2.

A próxima ronda é o Rali Safari, no Quénia, de 28 a 31 de março.