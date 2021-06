Espanhóis vencem primeira prova do Campeonato de Portugal de Novas Energias

Os espanhóis Eneko Conde e Lorenzo Serrano (Kia E-Niro) venceram este domingo a primeira prova do Campeonato de Portugal de Novas Energias, o Oeiras Eco Rally.

A equipa espanhola demonstrou, ao longo dos três dias de competição, ter a melhor eficácia na gestão do consumo ao longo de todo percurso, assegurando a regularidade e evitando penalizações nos distintos controlos efetuados pela organização da prova.

Em segundo lugar ficou a dupla portuguesa Pedro Morais/Sílvia Coutinho (BMW I3), enquanto os terceiros classificados foram os espanhóis José Ignacio Marcos/Alfonso Oairbide Askondo (Kia eSoul).

O Oeiras Eco Rally Portugal está também integrado no Campeonato FIA 'Electric and New Energy Championship' e é organizado pelo CCP em parceria com a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK).

Através desta competição, que destaca preocupações ambientais e ecológicas e onde são admitidos apenas veículos BEV (battery electric vehicle), a FPAK procura "consciencializar, modernizar e criar condições para o futuro de uma sociedade mais sustentável", lê-se no comunicado da organização.

A próxima prova, a Eco Race Proença-a-Nova, realiza-se nos dias 24 a 25 de julho.

A terceira etapa, a Rota N2 electric, irá disputar-se nos dias 6 e 7 de novembro, na Estrada Nacional 2. A quarta e última prova será o Circuito UVE, com data ainda por definir.