Especial de Góis faz estragos e mexe no top 5 do Rali: «É completamente destrutiva!»

A segunda passagem pelo troço de Góis está a ser bem dura para os pilotos do Rali de Portugal, com diversas zonas com muitas pedras ao longo do troço. "Parece que estamos na Turquia", disse Kalle Rovanperä, que até foi beneficiado pelo azar alheio, já que ascendeu ao 3.º lugar da geral, num dia em que tem aberto a estrada.Ott Tänak e Sébastien Ogier tiveram de parar ainda na fase inicial da classificativa e saíram do carro para mudar um pneu, acabando por perder tempo, enquanto Breen chegou ao final da especial com o pneu da frente, lado esquerdo, completamente desfeito, como ilustra a transmissão do canal do WRC. E Takamoto Katsuta fez um pião, mas sem consequências graves."Não sei quem é que consegue desfrutar deste rali assim", disse o japonês. "A especial foi completamente destrutiva! É uma lotaria...", atirou Craig Breen, da M-Sport Ford.Nota para o facto de Pierre-Louis Loubet ter feito o segundo melhor tempo tanto em Lousã 2 como em Góis 2, e com isso já está na 4.ª posição da classificação geral.1.º E. Evans, Toyota, 59.04,3 minutos2.º T. Neuville, Hyundai, +5,8 segundos3.º K. Rovanperä, Toyota, +18,7 s4.º P. Loubet, M-Sport Ford, +25,8 s5.º G. Greensmith, M-Sport Ford, +29,2 s(...)10.º O. Tänak, Hyundai, + 1:53,911.º S. Ogier, Toyota, +2:07,2