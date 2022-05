Especial do Porto: brilharam os carros WRC2, com Araújo e Teodósio entre os melhores tempos

Eis um momento nada normal no Mundial de Ralis: não foi nenhum dos pilotos da categoria máxima WRC a estabelecer o melhor tempo na especial do Porto. Aliás, nenhum dos craques principais ficou nos 10 primeiros lugares.À hora a que escrevemos esta peça, é Kalle Rovanperä o melhor dos WRC... na 11.ª posição! O melhor tempo é o do irlandês Joshua McErlean, e os portugueses Armindo Araújo e Ricardo Teodósio também ficaram entre os melhores tempos, à frente dos pilotos do escalão maior.Os carros da categoria WRC2 acabaram por ter um desempenho mais competitivo na superespecial de 3,30 km de extensão, eventualmente por já terem apanhado o piso mais seco, atendendo à chuva que ainda afetou os primeiros pilotos da categoria WRC.(notícia atualizada às 21h29)