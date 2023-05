Espetáculo na Figueira da Foz e Rovanperä termina primeiro dia na frente do Rali de Portugal

A superespecial da Figueira da Foz, com 2,94 km de extensão, deu por concluído o primeiro dia de competição do Rali de Portugal. E Kalle Rovanperä vai dormir na liderança da classificação geral.O piloto da Toyota, ainda assim, fez o pior tempo na Figueira entre os pilotos Rally1, tendo perdido 3,4 segundos para o espanhol Dani Sordo, que fez a melhor marca, pelo que agora a diferença entre os dois primeiros é de 10,8 segundos.Thierry Neuville, que tinha caído do 3.º para o 5.º lugar na especial de Mortágua, acelerou no asfalto figueirense e recuperou esse lugar no pódio, até porque as diferenças para Pierre-Louis Loubet e Esapekka Lappi eram - e continuam a ser - reduzidas.1.º Dani Sordo, Hyundai, 2.29,8 minutos2.º Ott Tänak, M-Sport Ford, +0,7 s3.º Thierry Neuville, Hyundai, +0,7 s4.º Pierre-Louis Loubet, M-Sport Ford, +1,9 s5.º Esapekka Lappi, Hyundai, +2,8 s1.º Kalle Rovanperä, Toyota, 1:22.27,7 horas2.º Dani Sordo, Hyundai, +10,8 s3.º Thierry Neuville, Hyundai, +26 s4.º Pierre-Louis Loubet, M-Sport Ford, +26,9 s5.º Esapekka Lappi, Hyundai, +27,3 s6.º Ott Tänak, M-Sport Ford, +1.04,7 m