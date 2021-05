«Estamos presos no pó, não vemos nada!»: Acidente de Neuville limitou prestação de Evans

Mortágua regressou à agenda do Rali de Portugal e alguns pilotos estão a sentir dificuldades no novo troço. Thierry Neuville teve um acidente durante a classificativa, onde perdeu mais de dois minutos.





O seu Hyundai i20 ficou danificado, o piloto e o navegador Martijn Wydaeghe saíram do carro para ver o estado do mesmo, voltaram e retomaram a marcha, mas já em dificuldades e a imagem é ilustrativa.Quem seguia atrás de Neuville era Elfyn Evans - partidas dos pilotos a cada 3 minutos - e o galês da Toyota viu a sua prestação ser condicionada pelas nuvens de pó levantadas pelo carro de Neuville. "Estamos presos no pó, não vemos nada!", gritou a tripulação do Yaris."Houve uma nota de navegação muito rápida, confiei e quando vi a curva não consegui corrigir, não deu. Vamos ver se conseguimos reparar", afirmou Neuville no final da classificativa de Mortágua, estando nesta altura numa estrada de ligação a tentar resolver o problema no carro. É que ainda falta a Super-especial de Lousada para concluir o primeiro dia e, aí assim, poder haver assistência.Adrien Fourmaux fez um pião durante a classificativa e embateu com a parte traseira do Fiesta nas árvores mas conseguiu chegar ao fim do troço. Sébastien Ogier já tinha dado a sua opinião sobre esta especial antes de todo este drama: "Terrível, a pior do dia."