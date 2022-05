Evans ganha tempo a Rovanperä e termina o dia no comando do Rali de Portugal

Elfyn Evans terminou o dia na liderança do Rali de Portugal, numa jornada em que conseguiu registar o melhor tempo em quatro das oito classificativas realizadas. Com isto, o piloto da Toyota, natural do País de Gales, parte para a etapa de amanhã com 13,6 segundos de vantagem sobre Kalle Rovanperä, da Toyota, tendo reforçado esse avanço em 2,9 segundos na superespecial de Lousada, onde foi o mais rápido.Kalle Rovanperä, colega de equipa na Toyota, teve a árdua missão de abrir a estrada neste dia, algo que normalmente torna difícil a luta pelos lugares cimeiros. Mas o líder do campeonato do Mundo, de 21 anos, terminou o dia no 2.º lugar, beneficiando também dos azares alheios. Melhor do que alguma vez teria sonhado, por certo...Dani Sordo está em 3.º lugar, depois de um dia sem problemas de maior, mas a 30,8 segundos de Rovanperä, pelo que amanhã terá de preocupar-se mais com Takamoto Katsuta, 4.º à geral com 5,2 de atraso para o espanhol.Nesta superespecial de Lousada, Gus Greensmith (Ford) terminou com o pneu da frente direito furado e até fora da jante, para lá dos problemas anteriores durante a tarde que danificaram o carro. E, por falar em problemas, Thierry Neuville voltou a lamentar os azares que teve hoje . "É frustrante, podíamos estar na luta pela vitória. Temos tido esta época uns pequenos problemas que nos podem custar o título. É frustrante", atirou.O dia de hoje ficou marcado pelas desistências de Sébastien Loeb Sébastien Ogier , os dois mais titulados no Mundial de Ralis, com nove e oito títulos, respetivamente. Mas outros pilotos também tiveram problemas durante a tarde e, no fim do dia, aé esta:1.º Elfyn Evans, Toyota, 1:25.43,32.º Kalle Rovanperä, Toyota, +13,6 segundos3.º Dani Sordo, Hyundai, +44,4 s4.º Takamoto Katsuta, Toyota, +49,6 s5.º Gus Greensmith, M-Sport Ford, +1.00,7 s6.º Pierre-Louis Loubet, M-Sport Ford, +1.15,6 m7.º Thierry Neuville, Hyundai, +1.46,4 m8.º Craig Breen, M-Sport Ford, +1.49,3 m9.º Adrien Fourmaux, M-Sport Ford, +2.03,6 m10.º Ott Tänak, Hyundai, +3.38,4 m