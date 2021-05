Evans sentiu-se "sempre seguro": «O Rali de Portugal é uma referência na organização»

O Rali de Portugal foi o primeiro deste ano do Mundial de Ralis (WRC) com público nas classificativas, ainda que com limitações associadas ao presente tempo de pandemia. Restrições para os espectadores, mas também para quem trabalhou em torno do rali, inclusive os próprios pilotos.





Ora,questionou o vencedor Elfyn Evans sobre este evento algo diferente do habitual e a resposta do piloto galês da Toyota não deixa dúvidas. "Foi incrível. Este rali é, provavelmente, a referência em termos de organização, na forma como os espectadores são colocados e como tudo aqui funciona. É realmente um prazer fazer parte disto", começou por dizer."Senti-me sempre em segurança e todos os protocolos foram respeitados. Claro que quero que Portugal esteja no calendário do Mundial no próximo ano. É um grande evento", salientou Elfyn Evans.A mesma opinião foi defendida por Armindo Aráujo, que foi o melhor português em toda a prova e já tinha conquistado a jornada de sexta-feira, pontuável para o Campeonato de Portugal de Ralis."Temos de dar os parabéns ao ACP, fez um excelente evento. Foi tudo um grande sucesso e foi mais uma prova da capacidade de organização do clube. Fica toda a gente bem vista, demos uma excelente imagem. Levámos a competição para a estrada, mas com todo o respeito e acho que somos um exemplo a seguir", enalteceu, em declarações ao nosso jornal.