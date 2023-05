Fim de corrida para Kris Meeke: britânico parou em Lousã e desistiu do Rali de Portugal

Fim de corrida para Kris Meeke. O piloto britânico da Hyundai Portugal, que cumpre o calendário do Campeonato Portugal de Ralis (CPR) a convite da equipa após o falecimento de Craig Breen, parou durante a segunda passagem pela classificativa de Lousã e desistiu, confirmou a organização.Durante a hora de almoço, no reagrupamento em Arganil, Kris Meeke admitiu que tinha um problema ao nível do amortecedor do seu Hyundai i20, não sabendo até onde daria para chegar, visto que não havia assistência ao meio-dia.Kris Meeke estava a ser o líder entre os pilotos que concorrem no CPR, cujas contas fecham ao final da tarde desta sexta-feira. Miguel Correia passa a estar na frente dessa contabilidade do CPR, seguido de Armindo Araújo, com 6,3 segundos entre ambos.