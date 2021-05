Fourmaux cumpre sonho em Fafe mas agora terá de... mudar o capacete

A classificativa de Fafe é a mais mediática do Rali de Portugal e até já foi mencionada por alguns pilotos como uma das preferidas em todo o calendário do Mundial de Ralis. Para Adrien Fourmaux, piloto da M-Sport Ford, a primeira passagem pelo troço que termina pouco depois do mítico salto da Pedra Sentada foi o realizar de um sonho.





Esta é a primeira presença de Fourmaux no Rali de Portugal e apenas o segundo evento da carreira do francês num carro WRC, depois da estreia no Rali da Croácia. No final da primeira passagem por esta especial, Fourmaux confirmou que andou sempre com Fafe na cabeça, literalmente: "Sim, é muito bom, como podes ver aqui… Por isso, estou muito feliz por ter conduzido pela primeira vez nesta classificativa. É algo muito bom."O piloto tinha tirado o capacete e mostrado à câmara da transmissão televisiva para que fosse percetível o quão especial Fafe é para si. É que, no seu capacete, tem de um lado o nome das famosas classificativas que já percorreu na carreira e do outro as mais míticas que gostaria de percorrer. E era ali que estava Fafe, do lado esquerdo do seu capacete, como demonstra a imagem que ilustra este texto.Fourmaux cumpriu o sonho. Agora se calhar terá de dar um jeito ao capacete e passar Fafe para o outro lado...