Furacão no Rali de Monte Carlo: do vendaval aos testes à covid falsificados

O Rali de Monte Carlo, primeira prova do WRC, está a ser marcado por uma polémica a envolver os testes à covid-19. Funcionários de uma empresa de catering, a MCL, que 'alimenta' a equipa da Ford, o promotor do Mundial, entre outros, terão falsificado os resultados dos testes a que foram submetidos.





Segundo explicou um dos responsáveis da empresa, um atraso nas ligações aéreas fez perder a validade do teste de dois dos seus funcionários, que decidiram falsificar o resultado para poderem entrar na bolha do parque de assistência.Ao serem descobertos foram ambos expulsos na quinta-feira, mas por sorte os novos testes realizados na sexta-feira revelaram que não estavam infetados. A empresa foi punida com seis meses de suspensão no campoenato.A prova, que termina hoje, foi também marcada por um vendaval na última noite, que destruiu boa parte das instalações provisórias das equipas participantes. Com rajadas superiores a 100 km/h, o vento afetou as equipas mais modestas, mas também as oficiais. A Toyota e a Ford sofreram danos; a Hyundai, que tem um edifício próprio para dar assistência aos seus carros, escapou incólume.