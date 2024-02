Gelo e neve na ronda de inverno do WRC

O belga Thierry Neuville, após a vitória no Monte Carlo, no arranque da temporada, é o "alvo a abater" na ronda 2 do WRC de 2024, entre esta quinta-feira e domingo na Suécia. O piloto do Hyundai i20 N Rally1 inicia o rali de inverno do campeonato no comando do Mundial, vantagem que representa desvantagem na competição com o quartel-general em Umeä, na região norte do país escandinavo, por colocá-lo em primeiro na estrada, no primeiro dia de ação, facto que o coloca na função de "limpa-gelo e neve" para os adversários diretos, por "abrir trajetórias" que melhoram os níveis de aderência."A expetativa é de doses massivas de neve e temperaturas muito baixas. Em 2023, convivemos bem com estas condições, mas recordamo-nos bem de experiências mais negativas no passado. Neste tipo de superfícies, não temos margens de erro, a precisão na condução é tão fundamental como a capacidade do carro conseguir mover-se agilmente de curva para curva", explicou Neuville. Na Suécia, WRC com os pneus de inverno da Pirelli, com pregos em aço que melhoram a capacidade de tração, por "picarem" o gelo. Complementarmente, a maioria dos pilotos socorre-se do apoio dos bancos de neve para mais estabilidade nas mudanças de direção.O ano passado, na Suécia, vitória de Ott Tänak (M-Sport Ford). O estónio começa o rali escandinavo em 4.º, posição bem mais favorável que Thierry Neuville, parceiro na Hyundai em 2024. O finlandês Esapekka Lappi apresenta-se aos comandos do terceiro i20 N Rally1. A Toyota também tem três GR Yaris Rally1 nesta competição, nas mãos de Elfyn Evans, Takamoto Katsuta e do bicampeão Kalle Rovanpera, que escolheu a Suécia para a estreia num Mundial em que participará só a "meio-gás".Finalmente, neste rali com duas especiais renomeadas "#42 Brattby", ambas para homenagearem o piloto que as venceu no ano passado, num Hyundai i20 N Rally1 com o #42 (o irlandês, recorde-se, morreu em 2023, na sequência de acidente nos testes que antecederam o Rali da Croácia), a M-Sport Ford apresenta-se com dois Puma Rally1 e Adrien Fourmaux e Grégoire Munster. na Suécia, «tiro de partida" no FIA Junior WRC. Em 2024, 19 equipas inscritas na categoria de promoção realizada com os Fiesta Rally3 fornecidos pela M-Sport Polónia.Na edição 71 do Rali da Suécia, 18 especiais (PEC) e 1202,11 km, incluindo 300,10 km ao cronómetro. A prova arranca hoje, com o Umeä Sprint (5,18 km), e acaba no domingo, com os 10,08 km da Power Stage (Umeä 2). No Monte Carlo, recorda-se, Neuville 1.º, Sébastien Ogier (Toyota) 2.º e Elfyn Evans (Toyota) 3.º. Este ano, WRC com sistema novo de pontuação, adotado, alegadamente, para evitar a poupança de pneus para a Power Stage. Assim, atribuem-se pontos aos 10 primeiros no final de sábado e, no domingo, pontuam-se apenas o "top-7" na classificação e o "top-5" na Power Stage.