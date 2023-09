Kalle Rovanperä herda liderança do Rali da Acrópole após desistência de Ogier

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) chega ao último dia do Rali da Acrópole (Grécia) na liderança, que herdou este sábado depois das desistências do francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) e do belga Thierry Neuville (Hyundai i20), após toques.

Rovanperä terminou o dia de hoje com o tempo de 02:29.40,5 horas, com o espanhol Dani Sordo (Hyundai i20) na segunda posição, a 02.04,4 minutos e o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) em terceiro, a 02.09,4 minutos.

Rovanperä começou o dia na terceira posição, a 25,5 segundos do comandante, Thierry Neuville. Ogier 'saltou' para a liderança logo no início da etapa de hoje mas Neuville recuperou o primeiro lugar logo a seguir.

No entanto, ao início da secção da tarde, Neuville foi forçado a desistir com a suspensão dianteira direita partida após atingir um buraco nas duras pistas gregas.

Ogier 'herdou' o comando e entrou na derradeira especial do dia com 12 segundos de avanço para o campeão mundial. Mas o experiente francês acabou por tocar numa pedra e destruir a suspensão traseira esquerda.

Desta forma, Rovanperä ficou com via livre para a terceira vitória da temporada em 10 corridas disputadas (das 13 do calendário).

"Aconteceram muitas coisas hoje. Foi uma boa batalha, claro, mas não das mais fáceis com o Seb [Ogier] porque temos de pensar no campeonato", explicou o piloto finlandês, de 22 anos.

Rovanperä venceu cinco das seis especiais disputadas, pelo que considerou que teve "um bom dia", pois foi "rápido" mas ainda conseguiu "manter o carro inteiro", ao contrário dos principais adversários.

Evans também sentiu problemas, mas com o motor do seu Yaris, que sobreaqueceu, acabando ultrapassado por Dani Sordo na derradeira especial do dia.

Muito atrasado está o estónio Ott Tänak (Ford Puma), a 4.49,7 minutos, depois de uma penalização por atraso sofrida na véspera, de 3.40 minutos.

No domingo disputam-se as derradeiras três especiais, com um total de 41,47 quilómetros.