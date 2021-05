Hyundai volta a retirar Thierry Neuville do Rali de Portugal

Thierry Neuville voltou a retirar-se do Rali de Portugal e voltará amanhã à ação com o foco na conquista dos pontos da Power Stage de Fafe. A decisão da Hyundai foi tomada na sequência dos problemas que surgiram no Hyundai i20 do belga antes do arranque para a classificativa de Amarante e que têm por base o acidente na especial de Mortágua, na tarde de sexta-feira, e que culminou com o abandono antes de Lousada.



Neuville voltou hoje em Super-Rali e já tinha feito tempos modestos em Vieira do Minho e Cabeceiras de Basto. Abriu esse par de classificativas e utilizou apenas pneus duros - para poupar os macios para a Power Stage de amanhã - mas o problema que surgiu entretanto no carro deixou a Hyundai em alerta.





"Basicamente, aqui há aspetos que se assemelham com o Rali da Sardenha, então depois do acidente de ontem quisemos verificar o carro esta manhã. Ontem, trabalhamos o tempo permitido para estar em Super-Rali, fizemos o que pudemos porque o carro estava, digamos, numa situação pior do que parecia à vista", afirmou o diretor-desportivo da equipa, Andrea Adamo.E as preocupações crescem atendendo à proximidade desse Rali da Sardenha, em Itália, agendado para dentro de duas semanas. "Temos três horas para consertar isto e preparar o carro, porque para mim faltam apenas alguns dias até ao Rali da Sardenha. Para nós voltarmos para a Alemanha temos de fazer quarentena, não podemos ir trabalhar, por isso não temos todo o tempo do Mundo e temos de tirar o melhor desta situação aqui", acrescentou Adamo.