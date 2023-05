Imagens impressionantes do acidente de Elfyn Evans no Rali de Portugal

? Evans' crash on SS7 of Rally Portugal



Elfyn Evans despistou-se a 13,8 km do final da classificativa de Mortágua, ele que tinha entrado no Rali de Portugal como um dos líderes do campeonato do mundo de ralis, a par de Sébastien Ogier.A Toyota confirmou o abandono de Evans e que tanto o piloto galês como o co-piloto Scott Martin estão bem. Entretanto, o 'DirtFish', órgão digital que acompanha todo o WRC a par e passo, divulgou imagens impressionantes do estado em que ficou o Toyota Yaris Rally1 de Evans.