Incêndio destrói Skoda Fabia de Manuel Castro no Rali de Portugal

O Skoda Fabia de Manuel Castro foi consumido pelas chamas esta sexta-feira, no trajeto de ligação para a classificativa de Mortágua, no Rali de Portugal. O piloto já consta da lista de abandonos e estava fora do carro quando este se incendiou, segundo informações recolhidas."Não tenho palavras. Estamos de coração partido. Quero apenas agradecer o apoio deste grupo de pessoas e dos bombeiros, que tudo fizeram para nos ajudar, a tentar travar o fogo que devorou o nosso Skoda Fabia R5. Completamente desolados com este desfecho", escreveu Manuel Castro, nas suas redes sociais. Após Arganil 2, o piloto estava a ser o quinto melhor português em competição.