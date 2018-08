Continuar a ler

"Os dois apresentavam queixas no peito, provavelmente devido ao sistema de retenção da viatura", referiu aquela fonte, tendo informado ainda que o Citroen DS3 R5 do atual líder do campeonato da Madeira de ralis se despistou na zona do Chão da Lagoa, na quinta especial da prova, Palheiro Ferreiro 2.



O piloto madeirense João Silva despistou-se este sábado na quinta prova especial de classificação do Rali da Madeira, tendo ele e o seu co-piloto, Vítor Calado, sido assistidos no local e transportados de seguida para o hospital.Segundo fonte da organização disse à agência Lusa, os dois pilotos foram transportados para o hospital "por precaução, devido ao impacto sofrido no acidente".

