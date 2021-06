José Pedro Fontes lidera Rali de Castelo Branco

José Pedro Fontes (Citroën C3) lidera o rali de Castelo Branco após as primeiras três das sete especiais da prova, quarta ronda do Campeonato de Portugal de Ralis.

O piloto da Citroën concluiu o primeiro dia com um segundo de vantagem para o campeão nacional, Armindo Araújo (Skoda Fábia).

O algarvio Ricardo Teodósio (Skoda Fábia) é terceiro, a 7,4 segundos de Fontes.

No domingo disputam-se as derradeiras quatro especiais da prova albicastrense, com um total de 52 quilómetros cronometrados.