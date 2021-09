José Pedro Fontes regressa aos triunfos no Nacional após dois anos

José Pedro Fontes (Citroën C3) regressou este domingo aos triunfos no Nacional de ralis, dois anos após a última vitória, ao ser o mais rápido no Rali da Água, quinta das oito provas do campeonato deste ano.

Fontes, que começou a etapa na terceira posição, recuperou terreno e ascendeu ao comando na secção da tarde, terminando o rali do Alto Tâmega com o tempo de 58.53 minutos, deixando Bruno Magalhães (Hyundai i20), segundo classificado, a 3,5 segundos.

Armindo Araújo (Skoda Fábia) foi o terceiro, a 12,5 segundos do vencedor, mas manteve o comando do campeonato, com 105 pontos, mais quatro do que Ricardo Teodósio (Skoda Fábia), que este domingo foi quarto classificado, a 15,6 segundos de Fontes.

O triunfo nas duas rodas motrizes pertenceu a Carlos Fernandes (Peugeot 208 Rallye4), enquanto nos clássicos a vitória foi de Nuno Carreira (Subaru Impreza) e no Campeonato de Ralis do Norte de Fernando Peres (Mitsubishi Lancer).

A próxima prova será o Rali Serras de Fafe, nos dias 2 e 3 de outubro.