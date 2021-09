Kalle Rovanperä ascendeu à liderança do Rali da Grécia

O finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) ascendeu esta sexta-feira à liderança do Rali da Grécia, nona prova do Mundial de Ralis, após o primeiro dia completo de prova.

O piloto finlandês terminou o dia com o tempo de 1:01.57,1 horas, com o estónio Ott Tänak (Hyundai i20) a 3,7 segundos, e o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris), a descer de primeiro a terceiro, a 3,9 segundos.

O espanhol Dani Sordo (Hyundai i20) é quarto classificado, já a 23,9 segundos do líder.

O dia ficou marcado pelos problemas na caixa de velocidades do carro do britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris), segundo classificado do campeonato e que hoje terminou em 16.º, e na caixa de direção do carro do belga Thierry Neuville (Hyundai i20), terceiro do campeonato e que terminou o dia em 18.º.

"As especiais eram complicadas, mas correu bem", frisou Rovanperä.

No sábado, os pilotos enfrentam seis troços cronometrados, com 115,56 quilómetros ao cronómetro.