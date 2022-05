Kalle Rovanperä assume a liderança do Rali de Portugal

No top 10, Craig Breen subiu ao 6.º lugar, por troca com Pierre-Louis Loubet. Por força do grande tempo que fez na classificativa, Thierry Neuville (5.º na geral) está agora a 15,2 segundos do colega de equipa Dani Sordo.





Classificação geral após Amarante 2:



1.º Kalle Rovanperä, Toyota, 3:10.18,0

2.º Elfyn Evans, Toyota, +4,0 s

3.º Takamoto Katsuta, Toyota, +1.37,6 m

4.º Dani Sordo, Hyundai, +1.52,2 m

5.º Thierry Neuville, Hyundai, +2.07,4 m

"Ele [Kalle] foi forte, claro, mas provavelmente nós apanhámos a pior parte da chuva", disse Evans. "Liderança? Soa bem!", sintetizou Rovanperä.