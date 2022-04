Kalle Rovanperä com liderança confortável no primeiro dia do rali da Croácia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) terminou o primeiro dia do rali da Croácia, terceira ronda do Mundial, com uma liderança confortável de 1.04 minutos de vantagem sobre o segundo classificado, o belga Thierry Neuville (Hyundai i20).

O piloto da Hyundai sofreu uma penalização de 40 segundos por se ter atrasado a chegar a um controlo horário durante a tarde, depois de ter sofrido uma falha no alternador no seu Hyundai que o obrigou mesmo a empurrar o i20 por 800 metros.

"Foi uma pena. Depois disso, já não servia de muito atacar", lamentou o piloto belga, que ainda venceu o derradeiro troço do dia.

O grande dominador foi mesmo Rovanperä, líder do campeonato, com 46 pontos (mais 14 do que Neuville, que é segundo), que hoje venceu seis dos oito troços e que já tinha uma liderança confortável quando o belga sofreu a penalização.

O estónio Ott Tanäk (Hyundai i20) é, nesta altura, o terceiro, a 1.23,3 minutos do líder, depois de ter sofrido um furo e uma avaria no sistema híbrido no derradeiro troço.

Para sábado estão previstos mais 116,98 quilómetros cronometrados, divididos por oito especiais.