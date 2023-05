Kalle Rovanperä conquista o Rali de Portugal pelo segundo ano seguido

Está confirmado! Kalle Rovanperä é o grande vencedor da 56.ª edição do Rali de Portugal, a exemplo do que tinha acontecido há um ano. Aliás, desde Sébastien Ogier, em 2013 e 2014, que um piloto não vencia a prova portuguesa em anos consecutivos.O piloto finlandês, de 22 anos, tinha entrado para a última passagem por Fafe com 47,8 segundos de vantagem em relação à concorrência. O atual campeão do mundo sobe à liderança do campeonato de pilotos deste ano, somando os 25 pontos pela vitória na classificação geral e ainda 5 pontos extra pelo melhor tempo na Power Stage.Chega aos 98 pontos no campeonato de pilotos, ficando com vantagem de 18 sobre Ott Tänak, que soma 12 pontos pelo 4.º lugar na geral final e 4 pelo segundo melhor tempo na Power Stage. Por isso, vai ter a árdua missão de abrir a estrada no próximo rali, na Sardenha (Itália), também em terra."Foi um longo caminho, mas finalmente estamos de volta. Muito obrigado a um amigo meu que foi essencial. Tive momentos difíceis pessoalmente desde o final da época passada, mas ele puxou muito por mim", afirmou Kalle Rovanperä, na primeira reação após o final da Power Stage, dedicando ainda umas palavras à mãe, já que hoje é dia da mãe na Finlândia. A última vitória de Rovanperä no WRC tinha sido no início de outubro, no rali da Nova Zelândia, há pouco mais de sete meses.Quanto a Dani Sordo, dedicou o 2.º lugar a Craig Breen e à sua família. "Obrigado ao Craig, esteve sempre comigo e puxou por mim até ao limite. Dedico isto à mãe e ao pai, tinha feito essa promessa e até pintei o meu capacete de forma especial", disse o espanhol, que competiu no Rali de Portugal com metade do capacete com as cores da bandeira da Irlanda, país natal do falecido Craig Breen.No WRC2, foi Gus Greesmith a vencer. Entrou para a Power Stage com apenas 8,7 segundos de vantagem sobre Oliver Solberg, o escandinavo arriscou tudo mas não foi suficiente e o britânico segurou o triunfo na categoria por 1,2 segundos. No final, Greensmith saiu do carro para dar um forte abraço a Solberg, já depois deste ter dado uns murros de frustração no seu Skoda Fabia.1.º Kalle Rovanperä, 6.26,5 minutos2.º Ott Tänak, +0,7s3.º Esapekka Lappi, +2,5s4.º Takamoto Katsuta, +3s5.º Dani Sordo, +6,9s1.º Kalle Rovanperä, Toyota, 3:35.11,7 horas2.º Dani Sordo, Hyundai, +54,7 s3.º Esapekka Lappi, Hyundai, +1.20,3 m4.º Ott Tänak, M-Sport Ford, +2.04,1 m5.º Thierry Neuville, Hyundai, +8.22,5 m1.º Kalle Rovanperä, 98 pontos2.º Ott Tänak, 81 pts3.º Sébastien Ogier, 69 pts4.º Elfyn Evans, 69 pts5.º Thierry Neuville, 68 pts1.º Toyota, 201 pontos2.º Hyundai, 169 pts3.º M-Sport Ford, 134 pts