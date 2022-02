Kalle Rovanperä lidera Rali da Suécia à entrada do último dia de prova

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O piloto finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) terminou o segundo de três dias do Rali da Suécia, segunda prova do Campeonato do Mundo, na liderança.

O filho do antigo piloto de ralis, Harri Rovanperä, concluiu a jornada deste sábado com o tempo de 1:45.26,7 horas, tendo 8,3 segundos de vantagem sobre o segundo classificado, o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris), e 21,7 segundos sobre o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), que tinha começado o dia na liderança.

Contudo, o piloto da Hyundai cedeu o comando logo na primeira especial do dia, acabando a secção matinal com um pião, que lhe custou a queda para a terceira posição.

Rovanperä venceu três das seis especiais do dia e caminha para a terceira vitória da carreira. "Acho que devemos estar sempre cem por cento empenhados mas nesta última especial estive 110 por cento. As condições são realmente difíceis mas amanhã vai ser uma grande luta", frisou o líder.

Elfyn Evans terminou o dia a vencer o último troço, apesar de ter saído demasiado largo na última curva, atravessando o banco de neva que delimitava a pista. Ainda assim, conseguiu cruzar as células foto-elétricas que tiram os tempos e vencer o troço, com 2,4 segundos de vantagem sobre Rovanperä.

"Saí um pouco largo, mas o banco [de neve] era tão mole que o atravessámos", contou o piloto britânico.

O sueco Oliver Solberg (Hyundai i20) teve problemas de motor no último troço e caiu para sétimo.

Assim, o finlandês Esapekka Lappi (Ford Puma) terminou na quarta posição, a 25,9 segundos do líder, com o japonês Takamoto Katsuta (Toyota Yaris) em quinto, já a 1.44,8 minutos.

O líder do campeonato, o francês Sébastien Loeb (Ford Puma), que vencera a prova de abertura, em Monte Carlo, não participa em todo o campeonato e falhou este rali na Suécia, tal como o campeão em título, o também francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris), que só irá participar em algumas provas do campeonato.

Para domingo estão previstos mais 57 quilómetros cronometrados, divididos por quatro especiais.