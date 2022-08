Kalle Rovanperä pode sagrar-se campeão do WRC no domingo

O piloto finlandês Kalle Rovanperä (Toyota) pode sagrar-se campeão mundial do WRC no final do rali de Ypres, no domingo, na Bélgica, desde que detenha 121 pontos de vantagem sobre o segundo posicionado da geral.

Com cinco provas por disputar no Mundial WRC,o finlandês lidera com 198 pontos, com uma vantagem de 94 para o estoniano Ott Tänak (Hyundai) e de 95 para o belga Thierry Neuville (Hyundai), respetivamente segundo e terceiro posicionados.

Para chegar matematicamente ao título, Kalle Rovanperä terá de vencer o rali e a power stage e contar com um desempenho mediano dos perseguidores Ott Tänak e Thierry Neuville, com posições finais na etapa belga abaixo do nono lugar.

Ainda no campo das possibilidades, os pilotos da Toyota Elfin Evan (4.º a 104 pontos de Rovanperä ) e Takamato Katsuta (5.º a 134) ainda estão matematicamente na corrida pelo título WRC, mas as suas reais hipóteses são remotas.