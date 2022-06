Kalle Rovanperä vence Rali Safari e reforça liderança no Mundial

O piloto finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) venceu este domingo o Rali Safari, no Quénia, a sexta prova da temporada, e aumentou a vantagem no comando do Campeonato do Mundo.

Rovanperä terminou a prova africana com o tempo de 3:40.24,9 horas e 52,8 segundos de vantagem sobre o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris), segundo classificado, e 1.42,7 minutos sobre o japonês Takamoto Katsuta (Toyota Yaris), que foi terceiro, repetindo o pódio conseguido no mesmo local há um ano.

A Toyota colocou quatro carros nos quatro primeiros lugares, pois o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) foi o quarto colocado, a 2.10,3 minutos.

"É incrível. Foi o rali mais difícil que já fiz. Tenho de agradecer à equipa. Ter quatro carros nos quatro primeiros lugares, sem problemas, quer dizer que são os mais fortes e mais rápidos", sublinhou Rovanperä, que se defendeu na 'power stage' final, terminando apenas na 15.ª posição.

O francês Sébastien Loeb (Ford Puma) venceu duas das seis especiais de hoje, terminando no oitavo lugar, depois de ter desistido sexta-feira com problemas de motor. O francês deve regressar no Rali da Acrópole, da Grécia.

O dia ficou marcado pelo cancelamento do primeiro troço, depois de o sueco Oliver Solberg (Hyundai i20) ter parado no meio da pista com um problema no radiador, que conseguiu resolver.

Esta foi a quarta vitória de Rovanperä esta temporada, só falhando os triunfos em Monte Carlo e na Sardenha.

O finlandês soma 145 pontos, mais 65 do que o segundo classificado, que é o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), quinto no Quénia, enquanto o estónio Ott Tänak (Hyundai i20) é terceiro, com 62 pontos, os mesmos de Takamoto Katsuta.

No Mundial de Construtores, a Toyota lidera, com 246 pontos, contra os 184 da Hyundai e os 144 da Ford.

A próxima ronda é o Rali da Estónia, de 14 a 17 de julho.