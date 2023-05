Kalle Rovanperä volta a ser feliz após ciclo difícil: «Esta vitória vai para mim!»

Não restam dúvidas de que a vitória no Rali de Portugal é muito saborosa para Kalle Rovanperä, que não conquistava uma prova do WRC desde o início de outubro passado, na Nova Zelândia."Foi um longo caminho, mas finalmente estamos de volta. Muito obrigado a um amigo meu que foi essencial. Tive momentos difíceis pessoalmente, desde o final da época passada, mas ele puxou muito por mim", referiu o atual campeão do mundo, de 22 anos, logo após o final da Power Stage de Fafe.Já na chegada à Exponor e, depois de ter sido saudado pelo público, pelo chefe de equipa Jari-Matti Latvala e outros elementos da Toyota, o finlândes dedicou a vitória a si próprio. "Para quem vai esta vitória? Para mim!", atirou. "Tivemos fins-de-semana difíceis, mas sabíamos que com um rali limpo e uma boa condução estaríamos na luta. Agora estamos de volta ao topo", acrescentou, sem querer aprofundar os tais problemas pessoais por que passou no passado recente.Rovanperä aliou a vitória final no Rali de Portugal ao melhor tempo na Power Stage, o que lhe deu 5 pontos extra. "Queria o máximo de pontos possível, porque já sabia que terei abrir a estrada na Sardenha, então queria todos os pontos que podia ter, porque se calhar poderei perdê-los na Sardenha. Tudo correu bem com o carro e estamos de volta ao jogo", atirou.Recorde-se que Rovanperä passou a ter 98 pontos no mundial de pilotos, seguindo-se Ott Tänak com 81, Sébastien Ogier e Elfyn Evans com 69 e Thierry Neuville com 68.