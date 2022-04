Kalle Rovanpera mantém liderança na Croácia apesar de susto com furo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) terminou este sábado o segundo dos três dias do Rali da Croácia na liderança mas não se livrou de um susto com um furo que, de manhã, lhe fez perder quase um minuto.

Rovanperä concluiu o dia de hoje com o tempo de 2:14.54,5 horas, com o estónio Ott Tanäk (Hyundai i20) na segunda posição, a 19,9 segundos de distância. O irlandês Craig Breen (Ford Puma) é o terceiro, a 1.13,4 minutos do líder.

O dia começou com a notícia de uma penalização extra para o belga Thierry Neuville (Hyundai i20) por excesso de velocidade numa ligação, que o colocava na quarta posição.

Com mais de um minuto de vantagem sobre Tanäk, Rovanperä estava confortável para gerir o andamento na primeira prova de asfalto do Mundial de Ralis de 2022, ainda por cima sob condições atmosféricas difíceis (chuva e nevoeiro, que obrigou mesmo ao cancelamento da penúltima especial do dia, por falta de visibilidade).

Mas um furo sofrido na segunda especial, logo no início, fez o líder perder 54 segundos e encurtar a vantagem para apenas 18,2 segundos, relançando a discussão pela vitória.

"Não percebi o que aconteceu. Foi logo no início da especial e não sentimos nada", explicou o piloto da Toyota.

Rovanperä esteve sob ataque durante todo o dia mas conseguiu responder na derradeira especial, colocando a diferença para o segundo classificado nos 19,9 segundos.

"Esta tarde não tive um bom 'feeling' com o carro para ir aos limites. Tentei mas não consegui", lamentou Tanäk.

Depois dos problemas da véspera (à penalização de um minuto somou-se outra de 40 segundos por atraso num controlo horário), Thierry Neuville terminou o dia na quarta posição, a apenas 4,9 segundos do terceiro posto.

"Penso que merecemos um pódio. Vamos lutar por ele mas não será fácil", prometeu.

Para domingo estão previstos mais 54,48 quilómetros, divididos por quatro especiais, incluindo a power stage, que distribui 15 pontos pelos cinco primeiros classificados.

O Rali da Croácia é a terceira de 13 provas do calendário mundial e antecede o Rali de Portugal.