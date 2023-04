Kris Meeke domina primeira dia do rali Terras D'Aboboreira

O piloto irlandês Kris Meeke (Hyundai i20) lidera o rali Terras D'Aboboreira, terceira prova do Campeonato de Portugal, após as primeiras três especiais, disputadas esta sexta-feira.

Meeke, que substitui o malogrado Craig Breen na Hyundai Portugal, venceu os três troços cronometrados de hoje, terminando o dia com o tempo de 12.54,9 minutos. O boliviano Marco Bulacia (Skoda Fábia) é o segundo, a 6,4 segundos do líder, com o espanhol Alejandro Cachon (Citroën C3) em terceiro, a 9,9 segundos. Miguel Correia (Skoda Fábia) é o melhor português, na quarta posição, a 22,9, ele que chega a esta ronda na liderança do campeonato.

Segue-se Ricardo Teodósio (Hyundai i20), Bernardo Sousa (Citroën C3) e Armindo Araújo (Skoda Fábia), que aqui regressa à competição após o acidente sofrido na prova de abertura, em Fafe.

"Fisicamente sentimo-nos bem e não sentimos nenhum problema com isso. Nesta fase temos de aproveitar todos os troços e quilómetros para aumentar os nossos níveis de confiança e isso permitirá sermos cada vez mais rápidos. É um processo que julgo ser natural neste momento e é com esse foco que vamos partir para a etapa de amanhã [sábado]", disse Armindo Araújo.

Sábado disputa-se o segundo e último dia de prova, com seis classificativas com 82,10 quilómetros cronometrados.