Laura Salvo, a copiloto apaixonada por música que morreu no rali da Marinha Grande

Laura Salvo, de 21 anos, nasceu em Valência, Espanha, a 7 de novembro de 1998 e cresceu numa família de amantes dos ralis. Este sábado, na prova oficial do rali Vidreiro 2020 na Marinha Grande, perdeu a vida num acidente quando seguia ao lado de Miquel Socias.





Os pais e os tios de Laura sempre estiveram ligados aos ralis e tanto a jovem como a irmã, Maria Salvo, seguiram os passos da família.Aos 16 anos, a copiloto competiu pela primeira vez e com 17 anos participou no Campeonato da Comunidade Valenciana. Sem ambição de ser piloto, Laura afirmou em entrevista ao plazadeportiva: "Sinceramente passar para o banco da esquerda é algo que não entra nos meus planos, mas não descarto a hipótese de tentar numa prova".Laura licenciou-se em Direito este ano. Usava as redes sociais para partilhar a sua paixão pelas corridas mas também pela música. No Instagram da jovem é possível encontrar vários vídeos de Laura a cantar e a tocar guitarra.A irmã, Maria Salvo, participava na mesma prova como copiloto de outro carro Peugeot quando Laura sofreu o acidente e perdeu a vida. Maria é enfermeira e esteve na linha da frente contra o coronavírus.A jovem chegou a partilhar nas suas redes sociais uma mensagem para Laura: "Cada passo teu também faz ganhar"