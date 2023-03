Líder Ott Tänak começa na frente no Rali do México

O estónio Ott Tänak (Ford Puma) é o primeiro líder do Rali do México, terceira prova do Campeonato do Mundo, depois de ter vencido as duas super-especiais de abertura, disputadas hoje de madrugada.

Tänak, que chega a esta ronda como líder do Mundial, com 41 pontos, foi o mais rápido nas duas passagens pela super-especial de Guanajuato, terminando com 1,7 segundos de vantagem sobre o campeão mundial em título, o finlandês Kalle Rovapera (Toyota Yaris), que foi segundo.

O estónio, que este ano regressou à Ford, venceu a primeira passagem com 0,8 segundos de vantagem sobre o finlandês, conquistando mais 0,9 segundos na segunda passagem por uma super-especial pejada de adeptos.

"Agora foi a diversão, amanhã será o trabalho", disse Tänak, de 35 anos, que ficou impressionado com a quantidade de adeptos presentes, que formavam "um túnel de gente".

O finlandês Esapekka Lappi (Hyundai i20) foi o terceiro, a 2,2 segundos do comandante, seguido do belga Thierry Neuville (Hyundai i20), a 2,8 e empatado em tempo com o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris), que regressa ao campeonato após a vitória na prova de abertura, em Monte Carlo.

Esta sexta-feira disputa-se a primeira etapa do Rali do México, que regressa ao calendário pela primeira vez desde o início da pandemia de covid-19, com um total de 122 quilómetros cronometrados.

A última das oito especiais previstas disputa-se já depois da meia-noite em Portugal continental.