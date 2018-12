Loeb diz que seria "excitante" disputar o Rali de Portugal de 2019 pela Hyundai

O piloto francês Sébastien Loeb admitiu esta quinta-feira à agência Lusa que seria "excitante" disputar o Rali de Portugal de 2019 pela Hyundai, pois nunca participou na prova desde que se mudou para o norte do país.Loeb, que assinou um contrato de dois anos com a marca sul-coreana, revelou que "ainda não estão decididas quais as seis provas" em que irá participar no Campeonato do Mundo próximo ano, mas confessou que gostaria que o rali português fosse uma delas."Para já, apenas decidimos que irei estar em Monte Carlo, na Suécia e, provavelmente, na Córsega. Quanto a Portugal, ainda não está decidido. Ainda teremos de falar sobre isso, pois não tivemos tempo", explicou o piloto, de 44 anos.O piloto da Alsácia sublinhou que seria "excitante e uma das provas a ter em conta", pois nunca participou no rali português desde que a prova foi transferida do Algarve para o norte de Portugal."Nunca o fiz desde que foi para o Porto. Para mim, seria uma novidade completa e uma estreia. Sempre adorei correr em Portugal. Só conheço a prova no Algarve, mas adoro o ambiente à volta da corrida, com muitos espetadores, e as especiais", explicou Loeb.O piloto francês assinou contrato com a Hyundai para as próximas duas temporadas, depois de ter feito toda a carreira profissional na Citroën e na Peugeot, marcas que pertencem ao grupo PSA, garantindo que está "motivado" para "este novo desafio"."Será a primeira vez em que verdadeiramente mudo de marca. É uma nova equipa, um novo carro. Vi o interesse da Hyundai em mim e, por isso, decidi avançar", explicou.Loeb adiantou ainda que não está decidido se vai limitar a sua atuação aos ralis: "Para já, é isso que vamos fazer. Mas ainda não tivemos tempo de discutir os detalhes. Ao longo do ano haverá, seguramente, oportunidade de falar disso. Se decidir participar em mais alguma disciplina, como o ralicrosse, será, certamente, com a Hyundai, mas ainda não é certo", assinalou.Quanto à participação no rali Dakar, também só está assegurada a de 2019, com um Peugeot privado."Já estava decidido antes de ter assinado pela Hyundai e, por isso, vou mantê-la. Mas como há um ano tinha dito que não voltaria e agora vou participar no Dakar outra vez, não sei o que vai acontecer no futuro", sublinhou.Loeb está a ultimar os preparativos para a prova que se disputa no Peru, de 07 a 17 de janeiro de 2019, mas disse que não se importava de tirar uns dias de férias em Portugal: "Já aí estive um ano com alguns amigos, a passear de mota com o Rúben Faria. É uma excelente pessoa", revelou o piloto francês.