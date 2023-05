Loubet crítico após fogo no carro: «Vamos fazer rali sem ver os mecânicos...»

Pierre-Louis Loubet contou, na primeira pessoa, o momento de apreensão vivido com um foco de incêndio no seu Ford Puma Rally1, no final da classificativa de Arganil, a terceira especial do Rali de Portugal."É difícil saber ao certo, tivemos um fogo no final, foi estranho durante a classificativa mesmo… Tivemos um som estranho a 2 quilómetros do final, foi mais e mais intenso, infelizmente a 500 metros antes da linha de meta tivemos fogo no carro, no lado do escape", começou por dizer, à WRC TV, já na zona de reagrupamento em Arganil, após a classificativa."Vamos ver, não temos serviço. Vamos fazer rali sem ver os mecânicos, é uma nova forma de ralis, parece… Sem isso, não será possível reparar. Tentaremos fazer algo, mas será difícil. Algo do escape, mas não é normal", apontou, com essa crítica pelo meio ao facto de não haver assistência nesta hora de almoço de sexta-feira.